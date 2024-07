‘Achei que ia morrer’, diz Raissa Barbosa sobre agressões do ex

Raissa Barbosa, ex-participante do reality show “A Fazenda”, usou as redes sociais na última sexta-feira (26/7) para compartilhar detalhes sobre a violência que sofreu do ex-namorado, cujo nome não foi revelado. Em um vídeo, ela expôs áudios, fotos e vídeos como provas das agressões, incluindo os hematomas que carregava pelo corpo.

“Tenho algo muito sério para falar para vocês. Estou tentando não chorar, mas é impossível falar disso sem chorar”, iniciou Raissa.

A influenciadora digital relatou que foi fisicamente e psicologicamente agredida pelo ex. Ela revelou que foi enforcada diversas vezes e temeu pela própria vida. “Demorei muito tempo para falar sobre isso, porque estava tentando resolver essa situação sem expor, pois tinha muita vergonha de tudo o que passei”, explicou.

Segundo Raissa, a primeira agressão aconteceu durante uma viagem ao Chile. “Ele me bateu, enforcou, puxou meu cabelo e bateu na minha cabeça por causa de ciúmes. Quando passei por isso, achei que ia morrer de verdade”, confessou. “Quando ele me bateu, desacreditei. Quando ele me enforcou, paralisei e fiquei quieta. Tenho todas as provas do que estou falando”, acrescentou.

Ela também descreveu uma tentativa frustrada de sair do apartamento no Chile, onde o ex-namorado chegou a esconder facas na cabeceira da cama. “Ele escondeu todas as facas e fiquei com medo de dormir. Antes de dormir, orei a Deus e pedi para Ele cuidar de mim", lembrou Raissa, destacando a diferença física entre os dois: "Ele tem 1,90 m e cerca de 90 kg. Eu não consegui me defender”.

No aeroporto, uma nova briga resultou em um vídeo gravado por Raissa, onde o ex a teria chamado de “doente mental”. “Já fiz o boletim de ocorrência. Estou denunciando aqui porque nada aconteceu”, disse ela, que foi diagnosticada com Síndrome de Borderline.

Mais de uma vez

A segunda agressão ocorreu na casa do ex-namorado, quando Raissa se recusou a ter uma relação sexual a três com uma mulher trans. “Foi no dia 20 de dezembro. Ele me enforcou tão forte que eu não conseguia respirar”, relatou. “Ele tentava me descredibilizar, dizendo que eu era louca e ninguém acreditaria em mim, e por muitas vezes eu acreditei nisso”, desabafou.

Raissa Barbosa decidiu expor a situação para exigir justiça. “Estou denunciando agora para que algo aconteça com ele, porque ele não pode ficar impune. Não sou a primeira, nem a segunda, e não serei a última. Ele já agrediu a mãe do filho dele e nada aconteceu”, afirmou. “Não terminei o relacionamento antes por medo de que algo pior acontecesse”, concluiu a influenciadora, mencionando que seu ex possui uma arma de fogo.

Veja o relato completo de Raissa Barbosa: