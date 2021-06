'A fúria do cancelamento é pior', diz Maitê Proença em defesa de Juliana Paes

Durante interação com os fãs, em sua conta oficial do Instagram, Maitê Proença saiu em defesa de Juliana Paes com relação às críticas e ataques recebidos após a atriz decidir fazer um posicionamento político em relação à CPI da covid. Questionada pelos seguidores sobre o que pensa do 'cancelamento' da colega de profissão, Maitê foi breve:

"Eu acho que ela vinha bem explicando a postura dela de neutralidade, até que ela disse uma frase que negava de certa forma tudo que ela tinha dito até então. E os tempos estão implacáveis, né? Mas, talvez, a fúria do cancelamento seja pior do que a frase", afirmou.

Maitê, no entanto, não especificou qual parte do discurso de Juliana a incomodou e que, segundo ela, negava o argumento da atriz. Enquanto isso, vários outros famosos e colegas de emissora de Juliana continuam criticando a atriz sobre seus posicionamentos.

Juliana chegou a gravar um vídeo e explicando que foi caluniada pelas acusações de que ela era criminosa ou 'bolsominion', em seus posicionamentos políticos. Segundo ela, as palavras que a ofenderam surgiram após uma manifestação dela em defesa da médica Nise Yamaguchi, que havia sido interrompida diversas vezes durante seu depoimento à CPI da covid.