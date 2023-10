Cauã Reymond causa alvoroço na web ao posar nu e postar ensaio em seu perfil

Cauã Reymond deixou os fãs em polvorosa e agitou as redes sociais neste domingo (1º) ao compartilhar uma foto feita por Mário Testino onde aparece nu, apenas com uma toalha na cabeça e segurando um cigarro. Contudo, os pelos pubianos deixados à mostra foi o detalhe que mais chamou a atenção dos internautas. Este não é a primeira vez que o ator faz um ensaio sem roupa. Tempos atrás Cauã apareceu também só de toalha ao lado do modelo, ator e músico Pablo Morais, e já fez outros cliques só de cueca.

Em uma entrevista recente à revista Quem, Cauã Reymond comentou: "Sou muito vaidoso e cuidadoso com o que como, procuro dormir bem… Já perdi pessoas muito queridas para doenças trágicas. E, depois dessas perdas, comecei a me abraçar melhor. Isso faz com que eu queira me cuidar melhor"

A postagem recebeu uma enxurrada de elogios e não faltou quem quisesse ver um pouco mais. Um seguidor do ator sugeriu que ele criasse um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto: “Se fizer um OnlyFans vai ficar ainda mais milionário”. Famosos, como Pabllo Vittar e Gil do Vigor, também deixaram suas curtidas e comentários no post.

Vale lembrar que, atualmente, Cauã Reymond está solteiríssimo, desde o término de seu casamento com Mariana Goldfarb, em abril, e é pai de Sofia, de 11 anos, fruto do relacionamento com Grazi Massafera.