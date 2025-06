Catia Fonseca deixa a Band: 'Relações duram quando há respeito'

Catia Fonseca surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira, 11, ao usar suas redes sociais para anunciar que não trabalha mais na Band. Ela apresentava o Melhor da Tarde.

"Com carinho e verdade, encerro um ciclo. São mais de 30 anos de uma trajetória construída com algo que sempre foi o meu norte: o amor pelo que faço ... Hoje, com o coração sereno, digo que é hora de fechar um capítulo importante da minha história", escreveu.

A apresentadora também disse que durante os sete anos em que trabalho na emissora, fez tudo com muita dedicação, entrega, respeito e verdade. Ela ainda explicou que a decisão de seguir um novo caminho veio após ela perceber que não estava vibrando na mesma sintonia que a Band.

"Relações duram quando há respeito, verdade e prioridade mútua. E quando esses pilares se enfraquecem, o mais honesto é se reinventar."

Ela finalizou o texto agradecendo Johnny Saad, Caio Carvalho, André Aguera, Antônio Zimmerli e as equipes de maquiagem, figurino e técnica.

Rodrigo Riccó, marido de Catia, trabalhava na direção do Melhor da Tarde até dezembro do ano passado, quando foi demitido da Band. Na época, a notícia foi confirmada pela assessoria da emissora ao Estadão.

"Em comum acordo, Band e Rodrigo Riccó encerram o contrato. A emissora agradece a dedicação do diretor nos últimos seis anos e deseja sucesso em seus novos desafios", dizia o comunicado da Band.