Casal Mari Gonzalez e Pipo Marques são vistos juntos pela 1ª vez

Mari Gonzalez apareceu nesta sexta-feira (14) pela primeira vez em público com Pipo Marques, seu novo romance. Os dois foram flagrados em um evento de lançamento de uma marca de suplementos do cantor, em São Paulo.

VEJA MAIS

O casal foi visto de mãos dadas e chegaram até a trocar carinhos na frente do público, demonstrando que estão de fato namorando. “Agora a gente oficializou, agora é namoro. A gente não queria ter isso de rótulo e tal, mas não adianta, é porque as pessoas têm um carinho muito grande, né?”, disse Mari no evento.

A apresentadora e ex-BBB revelou detalhes sobre o início da relação amorosa, que contou com um pedido de namoro romântico do cantor.

Ele é muito romântico, muito fofo. A gente jantou em um lugar legal, aí, quando cheguei no quarto, tinha flores, foi especial”.

Mari, que ganhou muita fama após o BBB 20, já fez diversos trabalhos para a rede Globo e sua última aparição foi à frente do “Mesacast BBB”. Sobre esta experiência, a apresentadora afirma que adorou trabalhar no ‘outro lado’ do programa.

“Eu amei trabalhar com o BBB, amei, amei, amei, porque foi outro lado, né? Eu já tinha vivido dentro, participando, e aí fora a gente tem uma visão totalmente diferente”, pontuou.