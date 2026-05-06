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'Casa do Patrão' tem briga por comida e panelaço da revolta contra Sheila

A participante se recusou a recolher a mesa após o jantar, atitude que irritou outros moradores preocupados com o desperdício e com a possibilidade da comida estragar fora da geladeira

Estadão Conteúdo
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Sheila protagonizou briga na "Casa do Patrão" (Reprodução / Record)

A madrugada desta quarta-feira, 6, foi marcada por tensão intensa na Casa do Patrão. O que começou como um desentendimento sobre tarefas domésticas rapidamente se transformou em uma sequência de discussões, provocações e até um panelaço improvisado dentro da casa.

O principal foco do conflito foi Sheila Barbosa. A participante se recusou a recolher a mesa após o jantar, atitude que irritou outros moradores preocupados com o desperdício e com a possibilidade da comida estragar fora da geladeira. O clima ficou ainda mais pesado quando parte da casa decidiu impedir que ela dormisse em protesto.

Revolta começou após acúmulo de tarefas

Antes mesmo da confusão envolvendo Sheila, a divisão das tarefas domésticas já vinha gerando desgaste entre os participantes. Durante a madrugada, Nikita reclamou do excesso de responsabilidades na cozinha e afirmou estar cansada da dinâmica imposta pela liderança da semana.

Segundo ela, o desgaste físico começou a atrapalhar até o desempenho no jogo. "Isso aqui não é um resort, é um reality show", disparou a participante ao reclamar da rotina pesada envolvendo preparo das refeições.

A fala rapidamente repercutiu entre os moradores, que passaram a discutir sobre cansaço, organização da casa e desperdício de comida.

Sheila ignora pedidos e clima explode

A situação saiu do controle quando Morena Lira, atual Patroa da semana, pediu que Sheila recolhesse a mesa do jantar. Mesmo diante da insistência dos colegas, a participante permaneceu deitada e se recusou a cumprir a tarefa.

A atitude revoltou parte da casa, principalmente porque alguns participantes alegaram que os alimentos poderiam estragar ao permanecerem fora da geladeira durante toda a madrugada.

Morena chegou a afirmar que, caso a situação continuasse, ninguém teria café da manhã no dia seguinte, responsabilizando Sheila pelas consequências dentro da dinâmica da casa.

Participantes fazem panelaço contra Sheila

A tensão aumentou ainda mais quando alguns moradores decidiram organizar um panelaço improvisado para demonstrar indignação com o comportamento da participante.

Nataly Santos, João Victor e Morena foram até o quarto para fazer barulho e impedir que Sheila descansasse. O protesto gerou gritaria, novas provocações e mais trocas de farpas entre os confinados.

Durante o momento, Morena chamou Sheila de "fraca" e "arregona", enquanto a participante respondeu apenas com risadas, aumentando ainda mais o desconforto dentro da casa.

Romance improvável

Apesar da sequência de conflitos, a madrugada também teve momentos mais leves. Em meio às conversas na cozinha, Alexandre Vinicius brincou dizendo que pretende se casar com Andressa, arrancando risadas dos colegas.

A descontração, no entanto, durou pouco. As discussões sobre convivência e estratégias de jogo rapidamente voltaram a dominar a madrugada, deixando evidente que o clima na Casa do Patrão segue cada vez mais desgastado após a formação do Tá na Reta.

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