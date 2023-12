Casa do Fauno vira reduto do choro e do samba na próxima sexta-feira (8)

Na próxima sexta-feira (8), os acordes eternos do choro e do samba soarão na Casa do Fauno, localizada no bairro do Reduto, em Belém, numa noite que promete ser memorável para os amantes da riqueza sonora brasileira. O evento terá como atrações grandes nomes destes gêneros musicais no Pará, como o bandolinista Kauê Lobato e seus convidados, André Ganso, Heverton Barros e a flautista Cris Lisboa.

O espetáculo oferecerá aos espectadores uma viagem musical dividida em duas partes distintas, uma de choro instrumental e outra de samba raiz. Na primeira etapa, os músicos conduzirão o público por um repertório selecionado de choros, obras-primas de compositores lendários como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo, Adamor do Bandolim e Luiz Pardal.

“A fusão dessas melodias clássicas oferecerá uma experiência imersiva, mergulhando na tradição e na genialidade desses mestres. É uma grande alegria reunir os apreciadores do samba e do choro aqui em Belém”, diz Kauê Lobato.

A segunda parte do evento reserva-se ao samba raiz, uma celebração vibrante de voz, pandeiro e violão. Este gênero, intrinsecamente ligado à alma brasileira, será homenageado por meio de interpretações de canções que fazem parte do inconsciente musical brasileiro, compostas por nomes como Cartola, Noel Rosa e Ismael Silva.

“O público pode aguardar uma noite com bastante música regional e nacional, desde influências de Paulo André Barata, até nomes como Cartola, Noel Rosa e Ismael Silva. E para o choro tradicional podem aguardar interpretações de canções de Pixinguinha, Waldir Azevedo, Altamiro Carrilho, sempre com o intuito de divulgar os músicos da nossa cidade”, diz Kauê.

Serviço:

Kauê Lobato e Convidados

Produção: Fyama Cunha

Local: Casa do Fauno

Endereço: rua Aristides Lobo, nº. 1061

Hora: 20h

Informações: 91 985293286 (Fyama Cunha).