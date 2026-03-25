Casa de praia de Hannah Montana em Malibu pode ser 'alugada' no Airbnb

A icônica casa de praia de Hannah Montana em Malibu foi recriada. Pela primeira vez, ela estará disponível para hospedagem no Airbnb. A iniciativa, quase duas décadas após conquistar uma geração, volta a mobilizar fãs da série.

A ação faz parte das comemorações pelos 20 anos da série, lançada em 2006. A produção transformou Miley Cyrus em um fenômeno global. A proposta é transportar os visitantes para dentro do universo, misturando ficção, memória afetiva e experiência real.

A novidade coincide com o especial de 20 anos de Hannah Montana, lançado nesta terça, 23, e disponível no Disney+. Nele, Miley Cyrus revisita memórias marcantes e desafios da fama precoce. O especial revela detalhes inéditos dos bastidores e o impacto global da série. Também explora itens raros da coleção pessoal de Miley e traz participações especiais.

Uma experiência pensada para fãs

Localizada em Malibu, a casa recriada mantém o espírito da residência fictícia dos Stewart. Ela possui vista privilegiada para o oceano e acesso direto à praia. O espaço foi projetado para refletir a vida "comum" da protagonista e seu alter ego pop, traduzindo o conceito de "best of both worlds".

Durante a estadia, os hóspedes poderão circular por ambientes que remetem a momentos marcantes da série. A decoração é inspirada nos anos 2000 e contém elementos que ativam a memória dos fãs.

O grande destaque da experiência é o lendário closet de Hannah Montana. Ele foi recriado como um espaço interativo de transformação, ganhando vida como protagonista.

Ali, os visitantes encontram figurinos com lantejoulas, acessórios chamativos e referências visuais aos looks mais emblemáticos da personagem. A proposta permite que fãs vivam, por uma noite, a fantasia de se tornar uma estrela pop.

A casa ainda oferece karaokê com músicas da série. Também há sessões para assistir episódios no Disney+. Os ambientes foram pensados para reforçar a dualidade entre anonimato e fama.

Como funciona a hospedagem

A experiência será bastante exclusiva. Apenas dez estadias de uma noite serão disponibilizadas. Elas ocorrerão entre os dias 6 e 16 de abril, com capacidade para até quatro pessoas por reserva.

Os interessados poderão solicitar a hospedagem gratuitamente. O processo começa em 26 de março, às 10h (horário de Brasília), diretamente na plataforma do Airbnb. Os hóspedes selecionados arcarão com os custos de transporte até Malibu.

Uma celebração que vai além da casa

A ação faz parte de um movimento maior da Disney para celebrar o legado da série. Entre as iniciativas, está o especial de 20 anos de Hannah Montana. Ele está disponível no Disney+ (em conjunto com o Hulu, fora do Brasil).

O projeto reúne entrevista inédita com Miley Cyrus e imagens de arquivo. Também há recriações de cenários clássicos, como a casa de praia e o famoso closet.

Em depoimento, a artista destacou a importância da personagem em sua trajetória: "Hannah Montana sempre será parte de quem eu sou. O que começou como um programa de TV se tornou uma experiência compartilhada que moldou minha vida e a de tantos fãs."

O projeto reúne entrevista inédita com Miley Cyrus, imagens de arquivo e recriações de cenários clássicos, incluindo a própria casa de praia e o famoso closet.

Em depoimento, a artista destacou a importância da personagem em sua trajetória: "Hannah Montana sempre será parte de quem eu sou. O que começou como um programa de TV se tornou uma experiência compartilhada que moldou minha vida e a de tantos fãs."