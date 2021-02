Casa das Onze Janelas recebe mostra de artistas do Centro Oeste

Em uma integração entre o Norte e o Centro-Oeste do Brasil, a Casa das Onze Janelas recebe a mostra "Conversas: resistência e convergência", que reúne trabalhos de 51 artistas que vivem e produzem nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

As peças ocupam as salas Gratuliano Bibas, Valdir Sarubbi e o Laboratório das Artes do Espaço Cultural no Complexo Feliz Lusitânia, e a iniciativa convida para esse intercâmbio entre o artista e apreciadores de arte de regiões distintas do país.

Paulo Henrique Silva, curador da mostra, destaca que 80% das obras presentes na exposição pertencem ao acervo do Museu de Artes Plásticas de Anápolis (Mapa), em Goiás. Para ele, a exposição celebra a diversidade da arte contemporânea produzida na região, além de dar visibilidade e colocar em circulação as obras do museu.

Mostra reúne obras de 51 artistas de vários estados (Divulgação)

"Os artistas convidados para a mostra contribuíram e contribuem para a construção da história da arte e para o aprimoramento da produção contemporânea dessa região. A mostra é importante para o fortalecimento das divisas culturais geradas a partir da interação com as outras regiões do Brasil e jovens artistas que, recentemente, ingressaram no circuito institucional e comercial, mas conseguiram incorporar suas produções em importantes coleções públicas e privadas", detalha Paulo.

Além da exposição, o espaço cultural promoverá este mês algumas atividades paralelas, como uma live pelo projeto "Encontro na casa", com o tema "Heterogeneidade da arte contemporânea: resistência e convergência". Participam os curadores Paulo Henrique Silva e Vânia Leal, com mediação de Nando Lima. Durante a mostra, serão realizadas mediações educativas e oficinas de artes.

A diretora do Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, SanChris Santos, afirma que a mostra proporciona aos paraenses a oportunidade de apreciar as produções de artistas renomados da região do Centro-Oeste do Brasil e pode fornecer uma visão mais ampla sobre o fazer artístico e uma interessante troca de experiências.

"Os artistas selecionados, com suas percepções estéticas, abordam as transformações sociais, políticas e econômicas da região em que vivem, atravessadas e transversalizadas pelas mudanças que acontecem no país", destaca.

Agende-se:



"Conversas: resistência e convergência"

Local: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas - Cidade Velha

Visitação: terça a domingo - 9h às 17h

Gratuidade às terças-feiras