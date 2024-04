Casa das Artes abre nesta terça-feira,16, exposição sobre literatura dos povos originários

A Casa das Artes, unidade da Fundação Cultural do Estado do Pará, realizará no dia 16, a exposição Araetá - A Literatura Dos Povos Originários pode ser visitada a partir das 19 horas na Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236. A exposição reúne mais de 300 livros catalogados de autoria de 110 escritores indígenas no Brasil. São livros escritos e narrados em língua portuguesa e nativa, publicados por 105 diferentes editoras do país, que apresentam ao público um acervo inédito. A mostra também reúne ilustrações, fotografias, artesanais e objetos artísticos.

A exposição Araetá é composta por duas salas que formam um percurso da produção literária indígena no Brasil. Há também vídeos, áudios e fotografias que revelam ao visitante o contexto em que vivem os autores, seus territórios, lutas e cultura.

A exibição tem como objetivo retratar e a quebrar o mito de que a arte literária dos povos indígenas é de tradição oral somente. A escritora Eliane Potiguara, uma das pioneiras na literatura indígena, é um dos destaques da amostra.

A exposição tem apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Estado do Pará; patrocínio do Instituto Cultural Vale e Ministério da Cultura.

Os dias de visitação são: 17 de abril a 24 de maio das 9 horas às 17 horas