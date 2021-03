Carla e Arthur têm DR após festa no BBB 21: 'O que eu fiz ?'

Após a festa de sábado (13), no BBB 21, Carla Diaz e Arthur tiveram uma DR. A atriz tentou conversar com o professor de crossfit e entender se algo estava acontecendo com ele.

"Vem para cá! Vem para cá, olha para mim", disse ela, ao ver Arthur tentando entrar no quarto.

"Eu quero dormir, quero descansar. Quero dormir um pouco", respondeu Arthur.

Carla, então, insiste. "Lindo, eu estou a noite toda tentando falar com você direito". Arthur, diz que não fez nada e só queria dormir. "Gente, o que eu fiz? Só porque eu quis dormir?".

Após a breve conversa, a atriz pediu para conversar com o brother em outro momento.