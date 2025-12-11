Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Carol Lekker foi expulsa de A Fazenda 17 nessa quarta-feira, 10, após uma discussão com Duda Wendling que acabou em agressão durante a transmissão do programa ao vivo. Duda teria mexido nos pertences de Carol, o que gerou o conflito.

A conta oficial do reality explicou o motivo da expulsão, após o anúncio dado aos peões por Saory, fazendeira da semana: "Ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa do programa e está fora do jogo."

Carol entrou no reality como um dos participantes infiltrados e passou por três Roças antes de ser removida da competição. Com sua saída, esta edição do reality marca sua quarta expulsão, número recorde no programa.

A primeira expulsa da edição foi Gaby Spanic, que agrediu Tamires propositalmente. Martina Sanzi também saiu por ter agredido Tamires, quando jogou um copo na peoa, e Creo Kellab foi retirado do jogo após dar um soco em Fabiano.

Kathy Maravilha, uma de suas aliadas, lamentou a saída da peoa e chorou. Ela foi confortada por Walério Araújo e Duda, que pediu desculpas. "Não queria que isso tivesse acontecido, quero pedir desculpas de verdade", disse Duda.

"Estava nas últimas semanas do reality", lamentou Kathy. No mesmo momento, Saory acusou Duda por seu "jogo baixo" e disse que ela teria incitado Carol.

Duda comentou novamente sobre o ocorrido para Mesquita e Walério: "Saiu por bobeira, as pessoas fizeram coisa muito pior com ela aqui dentro. Ela também fez coisa muito pior aqui dentro. Mas é aquilo, a soberba precede a queda."