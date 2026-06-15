Carol Dantas rebate ataques por acompanhar Neymar na Copa

A influenciadora Carol Dantas, ex-namorada e mãe do primeiro filho de Neymar, Davi Lucca, rebateu críticas que recebeu por acompanhar o jogador durante a Copa do Mundo nesta segunda-feira, 15. Atualmente lesionado, o jogador está nos Estados Unidos para representar a Seleção Brasileira.

Em resposta a uma publicação no Instagram, Carol afirmou que mantém uma relação de "respeito e amor" com a família de Neymar. "Que fique bem claro que não vou onde não fui convidada, onde a minha família não se sente amada nem recebida, e muito menos vou para incomodar ou para ser o que não sou", escreveu.

A influenciadora é casada há sete anos com o também influenciador Vinicius Martinez, com quem teve outro filho, Valentín. Na mensagem, ela ainda disse que "respeita muito o seu relacionamento, a sua família e a família deles de Bruna Biancardi e Neymar".

"Por isso eles sempre me convidam. Eu recebo o que eu plantei há muitos anos", afirmou Carol. Neymar não jogou na estreia do Brasil na Copa neste sábado, 13. A participação do jogador na partida contra o Haiti na próxima sexta, 19, ainda é improvável.