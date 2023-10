Carol Castro protagoniza barraco com motorista de aplicativo

Carol Castro se envolveu em uma confusão com um motorista de aplicativo na porta de um bar em São Paulo na noite da última sexta-feira (13). A briga teve direito a dedo na cara, copo de bebida voando e até xingamentos.

Em um vídeo, obtido pelo portal do jornalista Léo Dias, a atriz aparece discutindo com o motorista e também com um cliente do estabelecimento, que assistiu a toda a situação e defendeu o condutor do veículo. Veja:

VEJA MAIS

A confusão teria começado por conta da recusa do motorista em levar Carol Castro e seus amigos enquanto seguravam copos de bebida alcoólica. A artista teria arremessado uma caipirinha contra um carro. O motorista, indignado, saiu do veículo e pediu que a atriz e seus amigos assumissem a responsabilidade pela sujeira.

A situação piorou quando a atriz começou a gritar com o homem, com o apoio de seus amigos. Segundo informações do jornalista, a atriz teria partido para cima do motorista.

As fontes ainda disseram que Carol deu carteirada nas pessoas que tentaram apaziguar a situação, se apresentando como atriz.