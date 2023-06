Carol Castro assume novo amor na web, veja a foto

O amor está no ar! Carol Castro revelou sua nova paixão com um post nas redes sociais na noite da última terça-feira, 13. No ar na novela "Amor perfeito", Carol faz mistério sobre o nome do novo companheiro, que não é famoso e tem uma filha. Os dois estão juntos desde o início do ano.

Segundo a atriz, em entrevista ao site Extra, "essa nova relação foi um encontro completamente inesperado. Estou bem quietinha, mas bastante feliz. Está sendo incrível e especial pra mim", declarou.

Esse é o segundo namoro assumido publicamente de Carol desde que ela terminou o relacionamento de dois anos com o ator Bruno Cabrerizo, em dezembro de 2021. Em abril do ano passado, ela assumiu romance com o produtor Marcos Rohrig.

Confira a postagem romântica da atriz:

