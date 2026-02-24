Capa Jornal Amazônia
Carnaval 2026: Quem São Eles e Bole-Bole buscam título na Aldeia Amazônica em Belém

Grupo Liberal inicia série de reportagens sobre os preparativos das escolas para o desfile oficial

Cira Pinheiro / Eduardo Rocha
fonte

Escolas de samba Quem São Eles e Bole-Bole: nos arremates para o desfile na Aldeia Amazônica, em Belém (Foto: Montagem com fotos de Divulgação/Assessoria de Comunicação e Anny Laranjeira)

Em 2025, as escolas de samba Império do Samba Quem São Eles, do bairro do Umarizal, e a Bole-Bole, do bairro do Guamá, dividiram o título de campeã das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Belém. Agora, nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), ocorrerá o desfile das oito agremiações carnavalescas do Grupo Principal na Aldeia Amazônica David Miguel, na Pedreira, e, então, Bole-Bole e Quenzão de novo estarão no páreo para conquistar o troféu nessa disputa. Nesse clima, essas duas escolas marcam o começo, nesta segunda-feira (24), da série de reportagens da Rádio Liberal + intitulada “ “Carnaval de Belém: tradição e cultura das escolas de samba”. Esse material jornalístico é veiculado de forma integrada com os jornais O Liberal e Amazônia, também do Grupo Liberal.

O Quem São Eles tem um motivo preponderante para ir com tudo para o desfile oficial de Carnaval. Em 2026,  o Quenzão, como é conhecida essa agremiação, celebra 80 anos de muito samba. Como conta o presidente Luiz Omar Pinheiro, a origem do Quem São Eles está relacionada ao bloco Tá Feio, que reunia a comunidade do bairro do Umarizal. Ocorreu uma cisão no bloco, e os dissidentes montaram um bloco e eles não tinham nem ideia do nome que dariam para o novo grupo de sambistas.  

“O pessoal do Tá Feio que se achava os poderosos do pedaço e estavam concentrados na Domingos Marreiros com a Wandenkolk fazendo a roda de samba deles, e o pessoal dos dissidentes veio, não passavam de dez, parece, com um tamborzinho, cantando, e aí o pessoal perguntou: ‘Quem é esse pessoal? Quem são eles?’ Por isso o nome da escola é Quem São Eles”, destaca Luiz Omar.

 O enredo do Quenzão em 2026 trata da navegação no Brasil, contando sobre como essa prática começou com os fenícios, com os turcos, e o desbravamento do mundo a partir das águas,  o conhecimento de novos portos, novas civilizações. O enredo intitula-se “Pelos Caminho das Águas”, numa alusão a Sebastião Caboto, quem atuou na origem da navegação de cabotagem, de ligação entre as cidades no Brasil.

Mãe Josina

Já a escola Bole-Bole vai desfilar na Passarela do Samba o enredo “Mãe Josina do Guamá -  O Solo Sagrado da Cultura Popular”. A agremiação vai determinada para a avenida a fim de mostrar ao público nas arquibancadas a história do bairro e a contribuição decisiva dessa personagem cultural e histórica de religião afro-brasileira  à trajetória do Guamá,  o bairro mais populoso de Belém, de acordo com o Censo 2022 do IBGE. Na época da coleta dos dados, o bairro apresentou um total de 81.227 habitantes. 

 O compositor Herivelto Martins, o Vetinho, presidente da escola, diz que falar de Mãe Josina “é falar de uma história que a história não conta”. 

Isso porque o bairro do Guamá era conhecido como uma “terra amaldiçoada, terra cheia de cemitérios, cheia de leprosários, terra de sanatório, e passou a ser, com Mãe Josina e seus filhos de santo, um outro lugar. Mãe Josina instalou aqui na  Pedreirinha, que é a nossa rua, o terreiro de Tambor de Mina mais antigo de Belém”.

Os filhos de santo, depois de 1890, quando Mãe Josina chegou ao bairro, espalharam-se pela terra guamaense, que congrega um povo festivo. “Esse povo fez nascer essa cultura popular, coisa muito forte dentro aqui do nosso bairro”, destaca Vetinho. 

A partir do que estão preparando essas duas escolas de samba para o desfile oficial na Aldeia Amazônica David Miguel, o público pode aguardar um espetáculo à altura do significado de Bole-Bole e Quem São Eles para o Carnaval de Belém. 

 

Confira a programação do desfile das escolas de samba do Grupo Especial nesta sexta (27) e no sábado (28):

Na noite do dia 27:

22h   - Associação Carnavalesca Xodó da Nega

23h15 - Associação Carnavalesca Social Beneficente Embaixada do Império Pedreirense

00h30 - Grêmio Recreativo Carnavalesco Social Acadêmicos de Samba da Pedreira

01h45 - Associação Carnavalesca Bole-Bole

 

Na noite do dia 28:

22h   - Escola de Samba da Matinha

23h15 - Escola de Samba Boêmios da Vila Formosa

00h30 - Associação Carnavalesca Recreativa e Cultural Império de Samba Quem São Eles

01h45 - Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco Deixa Falar

 

