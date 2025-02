Carnaval 2025 em Mosqueiro terá mais de dez horas de folia com o Bloco Recordar

A nostalgia dos carnavais de rua dos anos 90 retorna à Ilha de Mosqueiro, na próxima segunda-feira (03/03), com o bloco "Recordar Mosqueiro", que se prepara para mais uma edição no Carnaval 2025. O evento promete reviver os antigos sucessos que marcaram gerações, trazendo novidades para garantir segurança e conforto aos foliões. A concentração será no Moka City, antiga garagem do Beiradão, localizada na Av. 16 de Novembro, em Mosqueiro.

Entre as atrações confirmadas estão a banda Muleke Society, além das apresentações de Paulinho Torres e Toninho e Banda, trazendo uma programação diversificada para os foliões. Em seu segundo ano de desfile, o bloco espera reunir mais de 5 mil pessoas.

Com estrutura aprimorada, o bloco contará com um novo trio elétrico, cordão de isolamento para melhor organização, reforço na segurança e um amplo espaço para concentração. De acordo com César Jr., fundador e organizador do evento, a expectativa é oferecer uma experiência ainda mais animada para os participantes.

"Estamos preparando uma grande festa que irá superar as expectativas de todos que forem desfrutar desses momentos de alegria e descontração. Serão mais de dez horas de música num percurso de quase dois quilômetros, desde a concentração no Moka City até Vila", destaca.

A venda de abadás já está em andamento, e a organização reforça o convite para que famílias e grupos de amigos participem da folia.

Serviço

Data: 03 de março de 2025 (segunda-feira);

Local: Concentração no Moka City (antiga garagem do Beiradão);

Abadás e informações: (91) 98908-6478 | 99604-8955.