Carlinhos Maia e Lucas Guimarães abrem o jogo sobre recaídas após separação

Carlinhos Maia foi convidado do "Podcats" comandando por Lucas Guimarães e Camila Loures e, entre vários assuntos, eles comentaram sobre recaídas que tiveram após o anúncio do fim do casamento de 13 anos. Carlinhos disse que foi uma recaída, já Lucas disse que foram duas ou mais.

Durante o bate-papo, Camila Loures perguntou se o ex-casal já tinha tido alguma recaída e Carlinhos respondeu: uma. Mas Lucas acrescentou e disse: duas, mais de duas. O casal terminou o relacionamento no último mês de outubro e nesse período Carlinhos Maia não está escondendo dos seus seguidores o sofrimento e o sentimento de saudade do ex.

Sobre essa questão, ele comentou: “Que bom que as pessoas são tão superiores a esse nível, que descartam histórias de vida com facilidade. Amor, eu não sou, eu sou brega mesmo, romântico à moda antiga. Errei, vacilei, então vou fazer o máximo para reconquistar pois eu sei que tem amor aqui”, refletiu.