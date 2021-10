Carla Diaz faz surpresa para a mãe com carro novo

A atriz Carla Diaz fez uma surpresa para a mãe com a entrega de um carro novo e registrou o momento pelas redes sociais, nesta sábado (16).

Ela fez um vídeo do momento em que entregou a chave do veículo à mãe e de quando a tia aparece e surpreende Mara, que estava já sentada dentro do carro, encantada com o presente.

"Hoje o dia foi de muita emoção… Voltei para o Rio, pela primeira vez dirigindo e fiz duas grandes surpresas para a minha mãe!!!", escreveu a atriz.