Caravana 'Circo Teatro Sem Lona' apresenta espetáculo “Eco-Clown” em Belém

O projeto sócio educativo Caravana Circo Teatro sem Lona apresenta a peça "Eco Clown", nos dias 22 e 23 de setembro, na capital paraense, nas escolas UEI Providencia e Educação do campo Maria Clemildes. A peça conta com uma linguagem circense e educativa, com intuito de orientar e conscientizar de forma lúdica como economizar água e trazer reflexões sobre o uso correto dos recursos naturais do planeta sem desperdícios. Com vinte apresentações gratuitas, a peça faz parte do projeto cultural Caravana do Circo Teatro Sem Lona realizado através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo e pela Secretaria Especial da Cultura com o patrocínio do Atacadão.

O projeto contribui para a democratização da cultura em locais onde não há acesso ou difícil a vivencia cultural dos moradores. Os espetáculos acontecem em cidades do estado do Pará até o dia 27 de setembro, passando por Marabá, Castanhal, Ananindeua, Belém e Santarém. Segundo uma das organizadoras do projeto, Raissa Sabino, “nosso maior objetivo é levar ao público conhecimentos sobre a preservação do meio ambiente, separação dos lixos e o mais essencial, o cuidado com os nossos recursos hídricos tão importantes ao seres vivos. Por meio deste projeto, nós queremos auxiliar a educação na busca por uma sociedade consciente de que é preciso preservar para a sobrevivência de todas as espécies”, afirmou.

O espetáculo utiliza a linguagem circense e teatral para conscientizar a população sobre a importância da água para sobrevivência na Terra. A peça é encenada por quatro atores que, ao longo da apresentação, interagem com a plateia, utilizando-se da comédia para abordar temas como o desperdício e como economizar a água. As mensagens são transmitidas de forma lúdica com o intuito de despertar a compreensão da importância vital que é a água no ecossistema, orientado a futura geração a serem cidadãos conscientes e responsáveis para com o meio ambiente. Raissa garante que “o público, tanto infantil quanto adulto, pode esperar desse espetáculo muita alegria, diversão, ludicidades, palhaços que interagem diretamente com o público, luzes, cores, músicas, e o mais importante, muita aprendizagem”, concluiu.

Além do espetáculo, as crianças terão acesso a diversas atividades interativas. Uma delas é a inclusão digital, ao final das apresentações é realizado um quiz com perguntas e respostas sobre o tema. Há 26 anos, a companhia “Circo Teatro Sem Lona” tem como objetivo criar uma linguagem teatral que promove espetáculos em espaços públicos e alternativos. É uma companhia independente com o objetivo de pesquisar e criar uma linguagem teatral inspirada nas companhias de circo-teatro, que no passado movimentaram a circulação de espetáculos pelo interior do Brasil.

Agende-se

Caravana Circo Teatro Sem Lona

Data:22/09 e 23/09

Hora: 9h até 14h30min

Local: EMEIF de Educação do Campo Maria Clemildes (Comunidade do Caruaru, sn, Ramal da Fazenda Boa Esperança,) e UEI Providência (Conjunto Providencia Avenida Sul, 50 Val-de-cans)