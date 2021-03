Caras e bocas de Clara Maria deixam os internautas babando

Definitivamente é impossível resistir aos encantos de Clara Maria, filha da apresentadora Tatá Werneck e do ator Rafa Vitti. Com apenas um aninho, a pequena vem descobrindo as expressões faciais estimulada pelos pais e cada uma delas, lógico, é devidamente registrada e compartilhada com os seguidores de ambos, para deleite geral.

Os pais não deixam uma descoberta ou gracinha da pequena passar sem um registro (Reprodução Instagram)

Na última quarta-feira (10), Tatá compartilhou um vídeo nos stories em que pede para a filha fazer biquinho. Ainda um pouco confusa com os comandos, Maria Clara esboça algo parecido, e a mãe cai na risada.

Em seguida, Tatá debocha um pouco da sua falta de habilidade em fazer laços de cabelo para a menina, mostrando um deles. “A gente põe laços bonitos, mas a mamãe só soube esse”, disse Tatá.

Nesta quinta (11), Maria Clara foi flagrada em nova descoberta, ao apanhar uma ramo de gramínea, ela acarinha o próprio rosto. E a mãe reforça: "Auto carinhe-se a si a mesma"