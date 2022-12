Cantora Wanessa Camargo vai para o BBB 23, diz colunista

O colunista Léo Dias divulgou, na tarde desta quarta-feira (7), que a cantora Wanessa Camargo fará parte do time camarote do Big Brother Brasil 2023. Todos os anos o colunista divulga quem são os artistas que estão em negociação com a TV Globo, algumas apostas são concretizadas.

Outros nomes revelados também pelo colunista são Yasmin Brunet e Lucas Guimarães. Yasmin estaria em fase de negociação com a Globo. Sobre Lucas, o colunista diz que é um sonho antigo do influencer participar do reality show, mas até o momento os dois nomes ainda não foram confirmados.