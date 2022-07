Cantora paraense Aíla participa do novo single da italiana Aramà

O que acontece quando uma paraense se une a uma italiana para gravar um hit? Muita “Adrenalina”, é o nome do novo single da cantora Aramá em parceria com a paraense Aíla. Criada a partir de uma mistura de tecno-brega-funk, a faixa conta com a produção musical de Felipe Cordeiro e faz parte do novo EP da cantora que, além desta, promete mais outras cinco inéditas com participações especiais de Samuca e a Selva, Marcella Maia e mais.

Segundo a cantora paraense e convidada para o novo trabalho, Aíla aposta muito na nova música. “O som ficou demais! É quente, tem uma pegada dançante que eu adoro. Conectar nossas raízes e celebrar a diversidade, através da arte, é algo potente. Expande e traz novos caminhos e possibilidades. É um single para levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E se depois da tempestade sempre vem o sol, como diz a letra, é preciso estarmos preparades para quando ele voltar. Eu estou”, afirmou.

Nascida na Itália, Giulia Carmentano sempre foi uma apaixonada pela cultura brasileira. Sob o nome Aramà, ela fez um público leal no seu país de origem, mas sempre se declarou completamente apaixonada pelo Brasil. Até que em 2015, veio a primeira aproximação com os brasileiros. Principalmente marcada por uma série de singles e feats incluindo, por exemplo, nomes como Walmir Borges e Ivo Mozart. Dois anos depois, a artista divulgou o álbum "La Verità" e, em 2019, “As Luas de Wesak”. Ambos os projetos são protagonizados por canções em português, italiano e inglês. Aramà une suas origens com a paixão que sente pela cultura brasileira. O resultado é uma sonoridade plural, de energia explosiva, identidade marcante e personalidade criativa.

A parceira da cantora no single é a paraense Nascida em Belém, a cantora iniciou a carreira cantando na igreja e hoje já acumulas discos e grandes parcerias. Em 2008, ela deu o grito de largada da carreira e se tornou uma das representantes da nova música produzida no estado do Pará e circulou por vários Festivais competitivos pela Região Norte, onde conquistou prêmios de "Melhor Intérprete" e se destacou no cenário amazônico.