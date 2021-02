Lexa posa nua para ensaio de carnaval e compartilha fotos

Nesta segunda-feira (15), a cantora Lexa chamou a atenção de seus seguidores ao compartilhar uma foto produzida em um ensaio de Carnaval. Caracterizada como uma personagem indígena, a artista de 25 anos posou nua no registro.

Antes do cancelamento do carnaval por conta da pandemia da covid-19, Lexa representaria a personagem no desfile da Unidos da Tijuca. A escola teria como tema a "História do Guaraná".

“Uma homenagem feita com muito carinho”, destacou a cantora na legenda da publicação.

"Estamos encantados. Perfeita", comentou o perfil da Unidos da Tijuca na publicação. "Você fica linda de cabelo escuro, super combina com você", opinou uma das fãs. "Você ficou um arraso", elogiou outra.