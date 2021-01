Cantora desenterra o seu gato morto e cozinha os restos mortais; atitude causa estranheza nos fãs

Os fãs da rapper estadunidense Azealia Banks ficaram chocados após ela ter tomado uma atitude peculiar. A cantora desenterrou o seu gato morto há três meses, Lúcifer, e registrou nas redes sociais o ato nesta terça-feira (12). Não apenas satisfeita de ter feito isso, ela aparece fazendo uma sopa com os restos mortais do bichano.

“Lucifer 2009 – 2020. Meu querido gato. Obrigado por tudo. Uma lenda. Um ícone”, escreveu, em uma publicação feita no Instagram, mas que logo foi apagada. Assista (conteúdo sensível):

Somebody call the police. Azealia Banks dug up her dead cat, cooked it, & made soup 🤮 she going to HELL HELL pic.twitter.com/5INP06cu2w