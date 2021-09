Cantora Carolina Araújo quebra barreiras no samba

A cantora Carolina Araújo trocou a música erudita pela música popular e diz que mulher também pode comandar uma roda de samba. E hoje, fará uma live a partir das 20h, no canal Pará Pai D'Égua do Youtube. Carolina iniciou os estudos por meio da música erudita, no Conservatório Carlos Gomes, em Belém, atuando como cantora lírica em corais da cidade e no Festival de Ópera do Theatro da Paz. A transição ocorreu de maneira natural quando passou a apreciar a cena de cultura de Belém.

Segundo a cantora, “senti que meu lugar emocional e artístico era o samba", diz a apaixonada cantora. Ela reforça que as rodas de samba ainda carregam muito preconceito com as mulheres que se arriscam. “Há quem acredite que uma voz de roda de samba tenha que ser imponente, que haja repertórios mais adequados para os homens do que para as mulheres. Mas em algum momento da vida, toda mulher entende que precisa quebrar paradigmas.”.

Em 2017, a cantora participou do documentário “Casa do Gilson – Casa de amigos”, da TV Cultura, que festejou os 30 anos de dedicação do espaço ao choro e ao samba. Também apresentou o seu primeiro show solo, intitulado “Murmúrio da Cachoeira”, em que fez um recorte histórico de afrossambas, que contribuíram para a difusão e valorização da cultura dos terreiros. Em 2018, preparou o show “Maré virou pra mim”, em que apresentou parcerias inéditas do compositor Marcelo Ramos. Parte do repertório desse show compõe o álbum homônimo recentemente lançado pelo compositor, em que Carolina também participa como intérprete, ao lado de Karen Tavares e Olivar Barreto. Ainda em 2018, Carolina convidou Carla Cabral e Karen Tavares para homenagear as mulheres sambistas. A partir desse encontro, foi idealizado o show “Em cada canto uma esperança”, apresentado ao longo do ano e convertido em roda de samba semanal, que ocorreu até meados de 2019, antes da pandemia.

Agende-se

Live Carolina Araújo canta samba

Data: 14/09

Hora: 20h

Local: Canal Pará Pai D’Égua no yotube