Cantora acusa Latino de plagiar vídeo dela que viralizou

A cantora Bruna Volpi usou as redes sociais na última terça-feira, 6, para fazer uma postagem em que acusa o cantor Latino de ter plagiado um vídeo no qual ela aparece defendendo os artistas que precisam fazer shows durante a pandemia para se sustentar.

No post, ela diz que até aquele momento nunca havia acreditado na fama de plageador de Latino. Nos stories ela faz uma comparação entre o vídeo gravado por ela e o feito pelo cantor, mostrando que ele usou até as mesmas palavras dela.

Nos comentários, os seguidores de Bruna ratificaram que a “cópia” do vídeo é evidente. “Ele até faz pausa pra fingir que tá pensando o que vai falar”, escreveu um.

Hoje a cantora fez mais um exposed do cantor, onde ele a chama no direct para comentar algumas coisas e ela o rebate. “Fiquei muito na dúvida se faria esse exposed, mas vocês se envolveram tanto e foram tão PHODAS que me senti no dever de posicioná-los. Se existe algo positivo nisso tudo foi ver o quanto eu tenho seguidores e amigos maravilhosos. Vocês vivem me agradecendo por fazer a diferença na vida de vocês com meus posicionamentos e hoje quem agradece sou eu. Obrigada”

No direct do Instagram, ela questiona se Latino estaria fazendo aquilo para aparecer, e diz que o roteiro do vídeo foi tirado de um blog do Rio. E vai adiante, acusando-o de ser "cara de pau" e de ter conhecimento que o vídeo havia chegado até Latino por meio de um grupo de contratantes. Ela ainda pediu para que o cantor não distorça suas palavras, pois em momento algum ela falou mal de quem a contratou.

O cantor Latino respondeu às acusações e disse que tudo não passou de uma grande coincidência, pois, ambos tiveram pensamentos parecidos, mas que isso nada teria a ver com plágio. "Seria a mesma coisa se eu reclamasse de algum dia você usar as minhas músicas em um show", comparou, ao que Bruna rebateu: "Usar músicas em um show não tem nada a ver com plágio, e o nome disso é cover."

Latino ainda menciona ter encaminhado cópias da postagem para seu advogado, dando a entender que pretende abrir um processo. "Se precisar de mais algum print eu mando", devolve a cantora.