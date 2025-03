Cantor paraense Lucas Miglio lança ‘Virou Mania’ e anuncia novos projetos para 2025

O cantor e compositor paraense Lucas Miglio lançou, no último dia 2 de fevereiro, o videoclipe da canção "Virou Mania" em seu canal no YouTube. A música, que retrata os altos e baixos do amor, explora a intensidade e as contradições dos relacionamentos, abordando a dualidade entre paixão e dúvida. O hit está disponível nas plataformas digitais.

Lucas explica que a canção surgiu da vontade de traduzir a complexidade do amor intenso, que pode ser ao mesmo tempo indispensável e desafiador. "A música reflete as contradições de um relacionamento, aquele equilíbrio entre a entrega e a dúvida, a paixão e o desconforto. Não é uma história única, mas sim uma mistura de vivências, tanto minhas quanto de histórias que ouvi ou já presenciei", revela o artista.

Assista ao clipe:

A canção traz uma melodia que acompanha essa montanha-russa emocional, alternando entre momentos de entrega e rebeldia. Trechos como ‘Sim, sou sua paixãozinha, mas se você vacilar, eu te tiro da minha pra você pensar’ demonstram a vulnerabilidade e a força do eu lírico, que oscila entre o desejo e a imposição de limites.

A produção musical ficou a cargo de Marlos Vinicius, que já trabalhou em outras três produções de Lucas Miglio. "A construção sonora foi um reflexo direto da mensagem da música. Queríamos um som que trouxesse essa dualidade – momentos mais suaves, carregados de emoção, mas também uma pegada mais intensa, quase rebelde, que expressasse a frustração e a força do eu lírico", detalha o cantor.

Dirigido por Bia Metidieri e com beauty assinado por Luan Neves, o clipe combina cenas de proximidade intensa com momentos de distanciamento e incerteza.

"Desde o início, quisemos que o videoclipe refletisse essa dualidade do amor descrita na música. Trabalhamos com uma estética que mistura momentos de conexão profunda com cenas que sugerem conflito. A luz, os movimentos de câmera e até as expressões foram pensadas para transmitir essa montanha-russa emocional", explica Lucas.

Além do lançamento de "Virou Mania", o cantor tem planos para novos projetos e apresentações ao longo de 2025. "Tenho planos para novos lançamentos que vão expandir ainda mais esse universo sonoro que comecei a construir com ‘Virou Mania’. Quero explorar diferentes facetas do amor e das relações, trazendo músicas que conectem ainda mais com o público. E claro, os shows fazem parte desse plano", destaca.

Carreira

Em 2024, Lucas já iniciou esse projeto ao realizar a festa “#Deupraia”, um evento que se tornou um marco na capital paulista. A estreia aconteceu no Citylights, uma das casas mais prestigiadas de São Paulo, reunindo 300 pessoas e contando com participações de artistas como Gabriel Nandes, Ariane Villa Lobos, Kamatos, Sou Juan, Paula Araújo, Enzo Guzzi e Heey Cat.

Mas, desde a infância, Lucas esteve imerso no universo musical. Ele começou sua trajetória na música como baterista, tendo estudado o instrumento por 10 anos e participado de bandas em Belém. A primeira música lançada por ele, “Só Prazer”, contou com sua própria gravação na bateria, marcando o início de sua caminhada autoral.

Ao longo dos anos, o artista encontrou na composição uma forma de expressar sua identidade e consolidar sua carreira. A mudança para São Paulo, completando um ano no último dia 9 de janeiro, trouxe novas influências e perspectivas para sua música. A experiência na capital paulista permitiu que Lucas explorasse diferentes estilos e vivências, sem deixar de carregar consigo a riqueza musical do Pará.

Com cinco anos de carreira, Lucas Miglio já lançou quatro músicas e quatro videoclipes, construindo gradativamente sua trajetória no cenário musical.