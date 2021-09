Cantor Marcos Salgado celebra aniversário de carreira com show especial em Bragança

Celebrando um ano de carreira, o cantor Marcos Salgado apresenta o show "Fascinação", amanhã, a partir das 21h, no coreto do Largo de São Benedito, às margens do rio Caeté, principal cartão-postal da cidade de Bragança. O local não poderia ser mais icônico, trata-se da praça mais antiga da Pérola do Caeté, espaço consagrado às celebrações do município.

Para o artista, o sentimento é de gratidão. “Gratidão a Deus, pois certamente, sem ele eu não teria realizado pequenos sonhos em um ano de carreira que me possibilitaram chegar aonde estou. Gratidão aos meus parceiros nessa caminhada, que acreditaram no meu trabalho e me apoiaram financeiramente para que pudesse realizar alguns shows ao longo desse ano. Sou muito grato também aos meus fãs, pelo carinho que recebo deles. As barreiras durante a minha trajetória, ao invés de me pararem, me fortaleceram”, confessou.

O repertório do artista vai reunir canções que ele interpretou ao longo de um ano de carreira, além de números que ele escolheu para apresentar nessa ocasião especial. Marcos será acompanhado por dois violinistas. “O público pode esperar um lindo show com clássicos da Bossa Nova, MBP, Pop Nacional e Internacional e releituras de Bregas Marcantes”, garantiu.

O cantor é bragantino e descobriu sua paixão pela música ainda criança, quando começou a cantar na Igreja Presbiteriana de Bragança, onde entoou muitos louvores durante pelo menos duas décadas. Quando adulto, Marcos despertou interesse pela música popular, motivado pelas vozes das divas americanas Mariah Carey e Whitney Houston. Logo em seguida foi a vez de Elis Regina, Ângela Maria e Gal Costa virarem inspirações para o cantor.





Agende-se

“Show fascinação”

Data: 07/09

Hora: 21h

Local: Largo de São Benedito/Bragança (Pará)