Cantor gospel que viralizou com Fernanda Ganzarolli é baleado por PM em rodoviária em São Paulo

O cantor gospel João Igor, que ficou conhecido após viralizar cantando em uma live ao lado de Fernanda Ganzarolli, foi baleado por um policial militar na noite desta quarta-feira (30). Ele estava no Terminal Barra Funda, na Grande São Paulo, pois seguiria para uma série de shows em Bauru, no interior do estado.

Segundo informações do g1, um passageiro relatou que o PM se aproximou dos irmãos pedindo que eles saíssem do veículo. Foi então que um princípio de discussão e os dois teriam agredido o agente, derrubando-o no banco.

A testemunha ainda afirmou que, em seguida, houve longa luta corporal, e disse que os homens tentaram pegar a arma do policial. A partir disso, houve o primeiro disparo ainda no piso superior do ônibus. Em seguida, um segundo disparo foi efetuado, atingindo o cantor

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o cantor e o irmão caídos no chão na frente do ônibus. O irmão também aparece chorando, sendo contido por um policial e falando: "Ele está sangrando". João Igor segue internado.

Ao saber do caso, Fernanda divulgou imagens do ocorrido nas redes sociais e lamentou a situação. "Cobre ele com teu sangue, Jesus. Por que tanta violência?", escreveu ela. "Todos que estavam na rodoviária, que tiverem vídeos desse policial despreparado que baleou o João, me enviem. Nós vamos precisar desses vídeos para entender por que ele atirou nele. Peço a todos que orem. É uma coisa muito séria", pediu a influenciadora.