Vídeo: homem que gravava ação policial é baleado por PM na noite de Natal

Um homem de 24 anos foi baleado a queima-roupa por um policial militar enquanto gravava uma ação policial na madrugada do última quarta-feira (25), em Osasco, São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o jovem baleado teria tentado tomar a arma de um dos agentes, conduta que não é visível no vídeo registrado por câmeras de segurança.

Conforme a SSP, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência e, ao tentarem remover cones da rua, foram hostilizados por moradores da área. O vídeo mostra uma viatura chegando ao local, onde dois policiais descem e começam a discutir com várias pessoas que estavam na via. Um dos policiais já sai da viatura com a arma em punho, e a situação rapidamente se intensifica.

Enquanto a discussão se intensifica, outra viatura chega ao local. Nesse momento, o rapaz que foi baleado pega seu celular e começa a filmar a ação. Poucos segundos depois, um dos PMs começa a agredir um homem que segurava um cone com golpes de cassetete, enquanto uma mulher atira um copo de bebida em direção a um dos policiais.

Com o celular em mãos, o jovem se aproxima da cena e é confrontado por um dos policiais, que avança em sua direção com o cassetete. Ambos saem do campo de visão da câmera e, nesse momento, o policial que estava armado desde o início da confusão se aproxima e efetua o disparo. Após o tiro, os moradores presentes parecem pedir calma aos policiais.

O homem baleado foi retirado do local com a ajuda de outros moradores e imediatamente socorrido. Ele foi encaminhado ao Hospital Antônio Giglio, em Osasco. Além disso, outro homem de 40 anos foi detido no local durante a ocorrência.

A situação foi registrada no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), onde a arma do policial foi apreendida para perícia. Um Inquérito Policial Militar foi aberto para investigar os acontecimentos.



*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)