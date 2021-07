Cantor declara que esfriou o relacionamento com Tânia Mara

O cantor Tiago Silva, da dupla com Hugo, está feliz com a cirurgia do aumento do seu pênis, a faloplastia. Mas ele disse que o novo órgão lhe trouxe um problema: o affair com Tânia Mara chegou ao fim.

"Na verdade, eu não estava namorando. Eu estava conhecendo e me aproximando de uma pessoa maravilhosa e aí eu decidi fazer essa cirurgia. Claro que foi um susto e, de imediato, ela me questionou pra que e o por que, mas era uma decisão minha, uma responsabilidade minha e ficou estranho. Ninguém foi embora, mas eu não sei mais nada. O amanhã a Deus pertence, sabe? O que eu sei é que estou feliz pra caramba. Acho que nessa hora por causa da exposição e de todo esse buxixo, a gente tem que ter o bom senso e respeitar o espaço do outro", contou ele em entrevista exclusiva à colunista Fábia Oliveira.