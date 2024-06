Cantor sertanejo Conrado anuncia a morte do filho recém-nascido; entenda

O cantor sertanejo João Vitor Moreira Soares, popularmente conhecido como “Conrado”, comunicou, na última segunda-feira (3), o falecimento do filho Miguel, que morreu três horas depois do nascimento. Em uma rede social, o artista falou sobre a emoção com a partida precoce do bebê.

"Você foi tão valente, meu filho. Tão guerreiro. Seu pai tem tanto orgulho. Você me ensinou tanto em poucas horas, sobre amor, sobre respeitar as vontades de Deus, sobre aceitar que tudo é por ele e para ele; acompanhei toda a sua luta", escreveu.

Em outro trecho o cantor se despediu do filho, a quem se referiu carinhosamente como um anjo. "Tive a honra de te dar uma bênção especial. Ah, meu anjo Miguel, olhe pelo seu pai e [por] sua mãe, para que sejamos bons pais para seu irmão Bernardo. Que Deus te receba com muito amor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vá em paz, meu filho. Te amo e te amarei para sempre, meu Miguel", completou Conrado.

A mãe, Anna Moraes, também prestou homenagens para o filho nas redes sociais, ao informar sobre o nascimento dos gêmeos Bernardo e Miguel. "Hoje é o dia mais importante da minha vida, e também o mais triste! Ganhei e perdi um filho ao mesmo tempo. Como lidar? Ainda não sei", disse ela.

"Gerar um testemunho dói. Meu peito está dilacerado! Entender os propósitos de Deus é muito difícil, mas jamais perderei minha fé (...). Vá em paz, meu anjo Miguel, você jamais será esquecido, meu filho. Bernardo está no quarto comigo, cheio de saúde. Precisa muito de mim, e eu preciso muito dele. Sei que vai ser a minha maior motivação e força para a vida inteira", finalizou Anna.

Tragédia anterior

Conrado ficou conhecido pela dupla sertaneja formada ao lado de Aleksandro. Em 2022, o ônibus da dupla passou por um grave acidente de trânsito na rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo. Seis pessoas faleceram, entre elas, o próprio Aleksandro.

À época, investigações apontaram que os pneus do veículo chegaram a explodir e fazer com que o motorista perdesse o controle. A dupla havia saído de Tijucas do Sul (PR) após um show e seguia para São Pedro (SP), onde faria outra apresentação. Conrado passou dias internado, ficando, inclusive, em estado grave. Segundo o sertanejo, ele chegou a ver o exato momento do acidente.