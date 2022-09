Cantor Antonio Marcos lança nova música

Com 20 anos de carreira, Antonio Marcos lançou na última segunda-feira, 19, a sua nova canção "É bom, não mel". A música, em ritmo de forró, é voltada para o público da vaquejada e já foi cantada por artistas renomados como Wesley Safadão.

Natural de Tinguá, no Ceará, o cantor chegou no Pará aos dois anos de idade, para morar com a família no município de Capitão Poço, onde mora até hoje, e se considera um paraense papa-chibé.

Em sua carreira, o artista reúne sete CDs gravados e um DVD. Neste lançamento, Antonio celebra a boa fase na música e está feliz em lançar o novo projeto. “O sentimento de gravar essa música é de honra, especialmente por ser uma música que me emplacou no meio da vaquejada”, afirmou.

Mesmo que o forró seja o seu ritmo predominante, o artista se considera um músico eclético e leva ao público a mistura das músicas autorais com interpretações de canções que marcaram gerações.

