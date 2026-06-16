'Roda Cancioneira' é realizada em Belém nesta quarta-feira (17)

O que pode acontecer quando compositores e compositoras paraenses se encontram para mostrar suas criações entre si e ao público espectador e ouvinte? Entre as milhares de respostas, existe a de que se trata da celebração da poesia por meio de letras e músicas sobre temas variados trabalhados nas entranhas de seus autores. Por isso, a Roda Cancioneira, Ano 2 - Na Morada das Canções, em sua 20ª edição, como o próprio título do evento diz, vai funcionar nesta quarta-feira (17), às 10h, no Núcleo de Conexões Na Figueiredo, como um convite para se conhecer mais a fundo a arte da música, da composição musical, por intermédio de quem se propõe a contar histórias com melodias, acordes e letras, enfim, tudo cantado como deve ser. E a Roda vai ter entrada franca ao público.

Essa é uma iniciativa do cantor e compositor paraense Renato Torres, após observar alguns movimentos semelhantes em algumas cidades do Sudeste, em que ele teve a oportunidade de conhecer e de participar. "A vantagem imediata da existência da Roda é a possibilidade real de, uma vez por mês, a cena poder se olhar e se ouvir, estreitando laços, se aprofundando mais no que está sendo produzido na cena autoral, e cultivar novas parcerias a partir desses encontros", destaca Renato.

Desse modo, o público pode conferir canções marcantes e novas canções frente a frente com os cantautores e cantautoras (neologismo que se refere ao cantor que compõe seus próprios temas, um cantor/autor, como explica Renato Torres). "Vivemos atualmente um momento peculiar da história da música por conta do excesso de informações e da própria democratização dos meios de produção musical (onde as ferramentas de criação musical de IA problematizam ainda mais o cenário), e a oportunidade de conferir ao vivo cantautores e cantautoras mostrando suas obras da forma mais orgânica e humana possível é insubstituível. A música é uma linguagem fenomenológica, que deve ser melhor experimentada em situações como essa, no congraçamento de plateia e artistas", pontua Torres.

No meio da Roda

A Roda Cancioneira funciona assim: numa edição normal, há seis convidados, três mulheres e três homens (inclusas aí toda a gama de diversidade LGBTQIA+), que tocam, a princípio, duas canções cada. Enquanto esses seis convidados se apresentam, os compositores que estiverem na plateia podem se inscrever para cantar, e na segunda rodada, sobem ao palco para tocar uma canção cada; os convidados também podem voltar a se inscrever, mas, dessa segunda vez, tocam uma canção cada. O violão é o instrumento mais utilizado, mas outros instrumentos podem ser utilizados, como teclado, percussão, e até mesmo o canto a capella. O que vale é mostrar sua canção da maneira como se sentir melhor, como diz Renato Torres.

Grandes parcerias surgiram a partir da Roda. "Ao longo desses dois anos de Roda, isso se confirmou de diversas maneiras, com os cantautores retornando ao palco juntos, mostrando parcerias, e até eu mesmo compus canções com compositores que conheci na Roda. Esse é um dos muitos aspectos que revelam o quanto a Roda promove o fortalecimento da cena autoral, fertilizando-a e mantendo o interesse do público em novas canções".

Esse projeto de Renato Torres nasceu no mês de junho, dos namorados, do amor, das festas juninas. Afinal, como ele diz, "a canção é um folguedo forjado pelo afeto: aquele que move quem cria canções, e que depois afeta quem as ouve".

Após dois anos, desde junho de 2024, e cerca de 112 cantautoras e cantautores convidados ao longo de 19 edições, além de dezenas de compositores que se inscrevem na hora para participar (que já incluíram nomes como Vital Lima, Nivaldo Fiúza, Heliana Barriga e o cabo-verdiano Mario Lúcio), a Roda Cancioneira chega em sua 20ª edição com todo o gás.

A Roda Cancioneira Especial de 2 Anos vai reunir: Alê Navegantes, Alexandra Senna, Alexandre Yosef, Allan Carvalho, André Figueira, Arthur da Silva, Benie, Bruna BG, Camila Alves, Camila Barbalho, Camila Honda, Dany Teixeira, Diego Xavier, Edir Gaya, Edu Almeida, Felipe Ribeiro, Flávia Hunter, Floriano, Gabi Maurity, Gabriel Gaya, Jade Guilhon, Jimmy Góes, Ju Abe, Juliana Sinimbú, Karol Farias, Lorena Monteiro, Lucas Guimarães, Mainumy, Malu Guedelha, Márcio Farias, Márcio Macedo, Mateus Moura, Nando Montenegro, Paola, Paulo Moreno, Rafael Veredas, Ramon Rivera, Shaira Mana Josy, Silvinha Tavares, Thales Branche, Zara, Ziza Padilha.



Roda Cancioneira Ano 2

Em 17 de junho de 2026, às 20h

No Núcleo de Conexões Na Figueiredo,

na Av. Gentil Bittencourt, 449, Belém (PA)

Entrada franca