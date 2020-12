Cantata reúne orquestra e coral no templo central da Assembleia de Deus

Uma produção com a estrutura de um grande espetáculo. É o que o público que for conferir a Cantada Cores de Natal, da Igreja Assembleia de Deus no Pará, verá na noite desta sexta-feira, 25, no templo central da congregação, localizado à avenida Governador José Malcher, em Nazaré. A apresentação reúne uma orquestra sinfônica e um coral de 80 vozes. No programa da noite estão oito composições predominantemente religiosas, a exemplo da 'Canção dos Sinos', mas de estilos bem ecléticos.

A produção conta com a estrutura de um grande espetáculo (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A orquestra conta com músicos jovens e adultos. De acordo com o regente Marcos Matos, na formação do conjunto predominam os instrumentos de sopro, metal e cordas, apoiados por uma banda base com piano, teclado, baixo e guitarra. "Ensaiamos desde setembro, mas sempre com número reduzido de músicos e de coralistas por causa da pandemia", explica o regente.

Tanto as canções quanto as encenações teatrais que acompanham a execução musical ressaltam o nascimento de Jesus Cristo, celebrado neste Dia de Natal, mas também reforçam a necessidade de se renovar sentimentos como a esperança, perseverança e o amor em tempo de tantas provações.

No programa da noite estão oito composições predominantemente religiosas (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A Cantada Cores de Natal tem duas sessões, às 17h e às 19h. Os ingressos são trocados por um quilo de alimento não perecível. A maioria dos ingressos já foram adquiridos, mas o templo central informa que ainda há uma pequena reserva para quem quiser acompanhar a programação neste domingo de Natal. Para acessar as dependências do templo é obrigatório o uso de máscara.