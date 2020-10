Candidata do Corinthians ao 'Musa do Brasileirão' tatua escudo do Timão

Ela está com tudo. A modelo Carol Candelaria está bombando nas últimas semanas nas redes sociais, com suas fotos de arrasar e deixar os marmanjos de plantão babando.

Desta vez a morena postou uma foto mostrando que realizou uma tatuagem nova e aproveitou para homenagear seu time do coração, o Corinthians, no qual é a musa no concurso Musa do Brasileirão 2020.

Os seguidores da gata foram à loucura, pois a tatuagem foi realizada no bumbum e segundo Carol, a homenagem ao Corinthians foi um incentivo do seu amigo MC Kevin. “Acabei fazendo a tatuagem, era quase 3 horas da manhã, quando abrimos uma live e resolvemos fazer essa homenagem ao meu time do coração. É a tropa do K, minha tattoo preferida do momento!”, declarou Carol Candelaria.

Na web, a gata corintiana não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua boa forma através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios sensuais e cliques de biquíni.

A modelo de 22 anos, representa o Corinthians no concurso Musa do Brasileirão 2020, previsto para o final do ano. A edição de 2020 foi totalmente on-line devido à pandemia do covid-19 e contou com mais de 500 candidatas inscritas. A divulgação das selecionadas foi feita em uma live no Youtube oficial do projeto.