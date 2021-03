Campeã do BBB 20 volta ao reality ‘Estou muito emocionada’

A vencedora do BBB 20, voltou à casa mais vigiada do Brasil nesta segunda-feira (8), para parabenizar as mulheres da edição atual do reality pelo Dia Internacional da Mulher. A notícia foi adiantada no Twitter da própria Thelma, que aguardava no segundo andar da casa para conversar com o grupo.

“Adm chegando aqui pra surtar com vocês!!! SIM, A PATROA ESTÁ ON! E emocionada demais por está dentro da casa mais uma vez”, diz a publicação na rede social da médica.

“Oi, gente! Estou muito emocionada! Como vocês tão? É um dia muito especial hoje! Estou me tremendo toda”, disse Thelma no programa, sendo aplaudida pelos brothers.

“Tenho que dividir aqui com vocês, está passando um filme na cabeça. Ano passado eu estava aí”, continuou Thelma.

Pocah afirmou que Thelminha estava maravilhosa, enquanto Gilberto comemorou o fato da ex-sister conhecê-los: “Tem que chamar de um por um para acreditar que ela conhece nós”, acrescentou o pernambucano.