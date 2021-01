Campanha de youtuber destinará 50 ventiladores pulmonares para hospitais do Amazonas

O comediante e youtuber Whindersson Nunes está à frente de uma mobilização destinada a prestar socorro à população de Manaus (AM), em virtude do colapso da saúde pública no estado diante de um novo surto da Covid-19. Campanha iniciada pelo comediante na tarde da última quinta-feira, 14, entre fãs, amigos e colegas do meio artístico resultou na aquisição de um montante que garantiria a compra de 50 cilindros de oxigênio para serem doados a hospitais amazonenses. Porém, a impossibilidade de transportar esse equipamento em aviões particulares ou de carreira acabou por inviabilizar a entrega das doações.

Galera meu irmão Marcos q mora em Manaus vai cuidar de distribuir nos hospitais pequenos e nós interiores que tbm estão precisando! Ele está em contato com a galera das doações lá!

Jorge e Mateus e Alok entraram pesado na doação, vai acontecer — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

Nesta sexta, 15, ele usou a conta do Twitter para informar que, diante desse entrave - já que a única forma de fazer com que os cilindros de O² cheguem a Manaus mais rapidamente seria apenas com o auxílio de aviões da Força Aérea Brasileira, o que ainda não foi viabilizado - estará mobilizando três aviões pra levar equipamentos hospitalares e 50 aparelhos BIPAP (ventiladores pulmonares) para abastecer hospitais menores no Amazonas.

Quando a merda já está feita o foco tem que ser em reduzir danos, vamos atrás de mais aparelhos ventiladores pulmonares individuais, mesmo que seja individual, uma vida é uma vida, né isso?

Piauí🤝Amazonas — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

"Quando a merda já está feita o foco tem que ser em reduzir danos, vamos atrás de mais aparelhos ventiladores pulmonares individuais, mesmo que seja individual, uma vida é uma vida, né isso?", escreveu em seu perfil. Whindersson também destacou que está buscando alternativas para conseguir fazer com que os insumos mais necessários cheguem ao sistema de saúde amazonense.

Minha galera vai ficar de olho na transparência sonhos do dinheiro, e temos mais grana pra doar em cilindros, mto artista pra eu responder amanhã de manhã, obrigado por hoje! — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

A mobilização encabeçada pelo comediante ganhou a adesão de celebridades como o DJ Alok, o também comediante Tirulipa, os apresentadores Tatá Werneck e Luciano Huck; os cantores Luan Santana, Marília Mendonça e Wesley Safadão; as duplas Jorge e Mateus e Simone e Simaria, o sertanejo Gustavo Lima, os jogadores Richarlison, do Everton, e Diego Ribas, do Flamengo, entre outros.