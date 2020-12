Campanha da Associação Brasileira de Música e Artes faz terceiro Leilão Virtual

A Campanha Artística Humanitária, criada em maio pela Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus), segue promovendo ações em prol dos profissionais da cultura, com a terceira edição do Leilão Virtual, que vai disponibilizar itens do acervo pessoal de artistas que apoiam a iniciativa.

A iniciativa já arrecadou mais de 30 toneladas de alimentos em cestas básicas doadas a entidades que atuam com músicos, técnicos de som, roadies, iluminadores, bilheteiros, carregadores e seguranças, entre outros profissionais duramente atingidos pela paralização da cadeia cultural no país.

Violão de Luan Santana que será leiloado em campanha (Divulgação)

O Leilão Virtual já pode ser acessado no site da Abramus e os lances poderão ser dados até o dia 12 de dezembro, quando todos os itens serão arrematados.

Artistas como Luan Santana, Linn da Quebrada, Eduardo Dussek, Pretinho da Serrinha, Jeito Moleque, MC Koringa, Maurício Mattar e o cantor gospel Fernandinho já confirmaram participação, doando itens de suas coleções particulares.

Blusa de Linn da Quebrada, outro item que terá a venda revertida para artistas da música (Divulgação)

Luan Santana doou um violão autografado de sua coleção; Linn da Quebrada, uma peça do figurino confeccionada especialmente para o lançamento de “Oração", há um ano.

Eduardo Dussek revela o seu talento para as artes plásticas doando um óleo sobre tela, pintado por ele próprio, batizado de Navegar na Música. Kits de produtos de Jeito Moleque, figurinos de Pretinho da Serrinha e Fernandinho, além de bonés autografados de MC Koringa e Maurício Mattar também fazem parte do Leilão Virtual.

A colaboração para a Campanha Artística Humanitária pode ser feita de duas maneiras: por doações diretas, em espécie, e participando do Leilão virtual, já aberto para lances. A Abramus é a curadora da iniciativa, mas toda a verba arrecadada será integralmente destinada à campanha. Não haverá distribuição de dinheiro, apenas cestas básicas para as famílias contempladas pelas entidades envolvidas, em várias cidades do país.