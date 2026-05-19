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Camp Rock ganha adaptação paraense inédita nos palcos de Belém

Espetáculo inspirado no sucesso da Disney estreia nos dias 23 e 24 de maio, no Teatro Waldemar Henrique

O Liberal
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Com classificação livre, a montagem é realizada pela companhia ControVersos e é resultado de um curso livre e intensivo de teatro musical (Luiza Frisa)

O universo de Camp Rock, filme original Disney Channel, ganha uma adaptação paraense com a proposta de emocionar o público e aproximar o público de Belém da magia do teatro musical. O espetáculo será apresentado nos próximos sábado, 23, e  domingo, 24, às 19h30, no Teatro Experimental Waldemar Henrique, trazendo novas cenas e versões inéditas em português. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 25.

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Com classificação livre, a montagem é realizada pela companhia ControVersos e é resultado de um curso livre e intensivo de teatro musical. A produção aposta em uma narrativa vibrante, recheada de romance, dança e rock n’ roll, resgatando a memória afetiva de uma geração que cresceu acompanhando os musicais da Disney.

Diretor geral e dramaturgo, autor da versão do espetáculo,  Pederix Costa destaca que a adaptação busca manter a essência dos filmes, mas com identidade própria. “Nossa montagem segue um caminho próprio, mantendo fidelidade aos filmes. Os maiores fãs com certeza vão notar algumas referências que colocamos, mas com o diferencial do nosso humor paraense. Esperamos conectar tanto a geração que guarda uma memória afetiva quanto o público que está descobrindo a história agora através do musical”, comenta.

O elenco reúne mais de 17 atores em cena. Entre eles, Sarah Lis interpreta a protagonista Mitchie Torres e celebra a oportunidade de viver o primeiro papel principal da carreira. “É o meu primeiro papel de protagonista, então o coração está a mil. Eu sempre fui muito fã da Disney, desde criança, e adorava os filmes musicais que eles produziam. É como se eu estivesse voltando àquela época. Eu fico muito feliz de dar vida às personagens que eu vi na infância. É uma sensação única! Eu tenho certeza de que a galera vai se apaixonar e gostar muito!”, afirma a atriz.

O musical também desperta lembranças afetivas em Evandro Júnior, responsável por interpretar Shane Gray. Segundo ele, as músicas e personagens da produção marcaram sua adolescência. “A principal mensagem é sobre como vivemos os nossos sonhos e como devemos trabalhar em equipe, pois sozinhos não conseguimos fazer tudo. Eu acho que o espetáculo aborda diversas questões e fala muito sobre amizades, sonhos e trabalho em equipe. Ele nos faz questionar o porquê de fazermos arte e não esquecer da nossa essência, lutando sempre pelo que a gente acredita. Além disso, mostra o que é ser um jovem que almeja ser artista”, reforça.

Outro diferencial da montagem está nas versões inéditas em português das músicas que marcaram os filmes. “Busquei atualizar a linguagem para aproximar o público da mente dos personagens, mas respeitando a estética das letras das músicas dos anos 2000”, explica Pederix Costa.

“Eu achei muito legal trazer as músicas em português porque é uma forma diferente de o público se conectar com a história. Mesmo que as pessoas já conheçam as músicas originais, ouvir tudo em português proporciona uma experiência nova e deixa a mensagem das canções ainda mais próxima. Acho que, no começo, vai ser uma surpresa, mas acredito que o público vai entrar na vibe, se divertir e sentir toda a energia do espetáculo, assim como aconteceu comigo”, conta Jay Almeida, que dará vida à personagem Luka Williams.

A equipe criativa reúne artistas e profissionais locais, reforçando a importância do fortalecimento do teatro musical produzido na Amazônia. O time conta com Caila Manza na direção coreográfica; Arthur Lobato na direção musical; Leonardo Bahia na preparação corporal e assistência de direção; Raíssa Gama na produção executiva e assistência de direção; além de Yasmin Magno, responsável pela concepção de figurino e maquiagem.

Serviço:

Espetáculo: Camp Rock

Classificação: Livre

Duração aproximada: 80 minutos (sem intervalo)

Data: 23 e 24 de maio

Horário: 19h30

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina)

Ingressos: R$30 (promocional antecipado) / R$25 (meia-entrada) / R$50 (inteira) - link: https://www.sympla.com.br/evento/camp-rock-montagem-de-conclusao-de-curso/3373220?share_id=copiarlink

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