Caminhar na rua pode gerar criação artística, como propõe oficina em Belém

O simples ato de caminhar em meio urbano é capaz de gerar possibilidades de criação artística. Para saber como isso ocorre, basta conferir a Oficina "Performances do Caminhar", a cargo do performer Artur Dória, a partir das 10h desta terça-feira, dia 17, na Casa dos Palhaços, na travessa Piedade, 533, no bairro do Reduto, centro de Belém.

"A oficina é uma proposta minha como contrapartida do projeto 'Amigos que desconheço #Encruzas' que foi contemplado pelo edital Paulo Gustavo, da Secult-PA. A oficina é oferecida em parceria com o Grupo de Pesquisa 'O Clown Nosso de Cada Dia'. É gratuita e aberta a todos que se interessem pelo caminhar como uma prática artística. Não precisa se inscrever com antecedência, basta chegar nesta terça, às 10h, na Casa dos Palhaços", destaca Dória.

Ele ressalta que se trata de uma oficina ofertada em outros momentos e em outros estados. "No próximo ano pretendo transformar em um laboratório, com encontros quinzenais", diz Artur Dória.

A ideia, como explica Dória, é praticar o caminhar na rua de forma coletiva, ou seja, caminhar e experimentar uma determinada maneira de caminhar em conjunto, e isso, nesse caso, é uma performance. "Eu faço algumas propostas e exercícios de caminhada e, a partir das observações de cada participante, é possível começar a pensar e explorar outros modos de realizar essa caminhada, que pode ou não servir de base para outros processos artísticos", acrescenta o coordenador do evento.

Fundamental nesse processo, é pensar o caminhar em uma dimensão ampliada, utilizando-o como um recurso metodológico através de exercícios de caminhada que sucitem relações com outras formas de fazer. Assim, o que interessa é trabalhar de maneira coletiva as qualidades e as propriedades inerentes ao caminhar como um ato indutor de ações performáticas. Mais informações sobre a oficina: 98331-8739.