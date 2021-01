Mais uma dupla foi divulgada na tarde desta terça-feira (19). No time "Pipoca", o terceiro noeme é o do professor de geografia João Luis, 24, de Minas Gerais. E do time "Camarote" é a digital influencer Camila de Luca, que ficou famosa com os vídeos no Tik Tok. O nome da influencer também já vinha sendo especulado.