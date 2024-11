Camila Barbalho: artista quebra o jejum e faz show '100% Autoral' nesta sexta (29) em Belém

A atitude das composições autorais da cantora e instrumentista Camila Barbalho poderá (re)conferida pelo público que comparecer às 20h desta sexta-feira, dia 29, ao Restaurante Na Maré, na rua São Boaventura, 112, no bairro histórico da Cidade Velha, no centro histórico de Belém, para conferir o show "100% Autoral". Com uma pegada pop e instrumental de qualidade, mas, sobretudo, com letras bem construídas e que falam dos desafios nos relacionamentos amorosos e em questões políticas da vida em sociedade, a música de Camila Barbalho no mínimo chama a atenção dos ouvintes. Os ingressos estão à venda por 20 reais, e podem ser adquiridos pelo WhatsApp 98168-1000 (Malu).

Camila é muito conhecida como vocal e baixo da banda B3. Nesse show, ela vai estar com seus companheiros de sempre, e a proposta é passear por seus dois EPs lançados, singles e inéditas, o que é uma atrativo para quem já conhece o trabalho dela e para quem ainda não. Em 2024, ela completou 21 anos de carreira à frente da B3 este ano. "Mas minha carreira autoral é um pouco mais recente: tem 8 anos que fiz meu primeiro show só com canções minhas, e 5 que lancei meu primeiro trabalho", conta.

Após dois anos sem show com músicas autorais, Camila se apresenta em show único em Belém (Foto: Ana Lu Rocha)



Desde cedo, ela se interesou por música e a estudar o assunto. "Aos 5 anos eu comecei a relação com o piano, migrei pro violão. Nesse meio tempo, comecei a cantar em corais, depois informalmente com amigos da família. Até que me lancei profissionalmente aos 14 anos como cantora, período em que também comecei a compor - e durante esse processo eu cheguei no contrabaixo, por pura necessidade, já que precisava de um na banda. Foi um caminho meio natural de experimentação, tentativas e vontade, sobretudo", revela a artista. Camila lançou seu primeiro EP, "Vermelho Limão", em 2019. O segundo, "Tinta Gauche", em 2022. No meio do caminho, ela lançou dois singles - "Vibrante" (2020) e "Corpo São" (2022)".

Fora os shows regulares com a B3, Camila Barbalho não faz show autoral desde março de 2022. "Ou seja, meu segundo EP, que foi lançado apenas no segundo semestre daquele ano, não chegou a ser lançado ao vivo", diz a cantora, que vai concretizar esse desejo agora e com a banda completa. Também vai revisitar as canções do seu primeiro EP, singles e algumas faixas não gravadas.

No palco, Camila vai estar na boa companhia da turma da B3: Maurício Costa na bateria, Leandro Fonseca na guitarra solo e Moisés Barbosa na guitarra base. Participação especial da pianista Renata Almeida Kamekran na formação. Ao longo da carreira, Camila Barbalho já acompanhou no contrabaixo artistas como Aíla, Felipe Cordeiro, Manoel Cordeiro, Pio Lobato, Júlia Passos, Márcio Moreira, Lívia Mendes e a banda Suzana Flag.

Ao destacar que "eu gosto de dizer que faço música de refrão, direta e que possibilite que as pessoas se identifiquem de alguma forma", Camila anuncia que pretende entrar em estúdio muito em breve pra lançar novas canções. "Também tenho um projeto com dois músicos parceiros muito amados, Lívia Mendes e Márcio Moreira, que tá no forno e deve sair ainda no início do ano", completa.