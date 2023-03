Câmara de Florianópolis nega a Gilberto Gil o título de cidadão honorário

O cantor e compositor Gilberto Gil é uma das personalidades mais destacadas da arte contemporânea no Brasil, tanto pela originalidade da obra quanto pelo histórico de contribuições à cultura brasileira. Para a Câmara Municipal de Florianópolis, no entanto, a trajetória do artista não justifica o título de cidadão honorário da cidade.

Nesta terça-feira (14), a Casa municipal da capital de Santa Catarina recusou um projeto que concedia o título ao compositor, letrista e músico baiano. A proposta já havia sido recusada.

VEJA MAIS

A homenagem foi proposta desta vez pelos vereadores Carla Ayres (PT) e Afrânio Boppré (PSOL). Os parlamentares argumentaram como justificativa do projeto os nove prêmios Grammy conquistados pelo músico, os 50 anos de carreira, e os títulos de Artista da Paz da Unesco, ministro da Cultura e integrante da Academia Brasileira de Letras.

“É um artista completo, mundialmente reconhecido: cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor cultural e também tem uma significativa atuação política”, dizia o texto dos vereadores.

A proposta não foi aceita pelo conjunto dos parlamentares, já que não alcançou os 12 votos favoráveis para ser implementada. O texto teve oito votos a favor, seis contrários e duas abstenções.