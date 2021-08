Caio Samuel lança o forronejo "Solteiro faz tempo"

O jovem cantor e compositor paraense, Caio Samuel, acaba de lançar "Solteiro faz tempo", e vem dando uma nova cara à carreira musical. O jovem de 23 anos começou no gênero do sertanejo universitário, mas agora migrou para o forronejo, que possui uma batida diferenciada. O paraense de Parauapebas gravou um DVD e vai liberar até o final do ano todas as músicas nas plataformas digitais.

Caio diz que este ano resolveu dar uma nova roupagem para a carreira artística, pois nos últimos anos precisou se dividir entre a carreira musical e a faculdade e como já concluiu o curso, teve condições de se dedicar mais à música. No mês de março deste ano ele gravou seu primeiro DVD " Lugar Perfeito" com nove faixas.

O DVD foi gravado no município de Parauapebas, onde o músico mora. "Nós realizamos esse trabalho com todos os cuidados. Das nove músicas, sete são inéditas e quatro são composições minha", disse o músico. A primeira música de trabalho desse DVD foi "Cancelado", lançada no último mês de maio.

A ideia do artista é de lançar aos poucos até o final do ano, uma vez que ele quer trabalhar cada canção junto aos fãs. Caio diz que está com um tempo maior para se dedicar à carreira na música, já que encerrou com suas obrigações na graduação de Educação Física.

"Agora estou com mais tempo e minha dedicação está prioritariamente para essa minha nova fase na carreira e estou bem feliz com o que vem acontecendo", destaca o artista.

Em 2017, o artista precisou de mudar para Goiânia para cursar Educação Física. Lá ele teve algumas experiências com a música se apresentando em bares e casas de shows, mas disse que o município de Parauapebas nunca deixou de ser sua base para as apresentações. "O meu público sempre esteve aqui e em todas as oportunidades que eu tinha vinha fazer os shows", disse o artista.

Caio começou na música ainda adolescente e costumava se apresentar na escola e para os familiares. Durante esse processo ele disse que começou a tocar violão e também começou a compor as próprias músicas.

Já participou de alguns programas de televisão e rádio, em Parauapebas, e de festival de música em cidades próximas ao município. “Eu considero que comecei na música um pouco tarde, mas as coisas foram acontecendo e estou trabalhando para me profissionalizar cada vez mais”, disse o artista.