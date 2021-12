Caio Blat marca presença na formatura do primogênito

O ator Caio Blat participou da formatura de seu filho Antonio Blat, de 18 anos, neste fim de semana. O jovem se formou no Ensino Médio e recebeu a visita do pai para celebrar o momento. O ator viajou do Rio de Janeiro, onde mora, até Campinas, onde a cerimônia foi realizada.

Em entrevista à revista "JP", o ator da TV Globo disse que passou muito tempo afastado do filho, mas que os dois retomaram os laços. Segundo Blat, hoje Antonio é o "ídolo" de Bento, seu caçula, do casamento com a atriz Maria Ribeiro.

"Fiquei muitos anos fora da vida dele. Depois que ele voltou para a minha vida, criamos uma relação muito especial, de amizade, de uma troca muito forte, embora a gente se veja pouco, porque ele mora em Campinas [São Paulo]. Antonio é o ídolo do Bento porque é gamer, conhece todos os jogos. Eles jogam juntos online", disse o ator.

Em fevereiro, Caio Blat comemorou o aniversário de 18 anos de Antonio, posou para fotos ao lado do filho e não economizou nos elogios ao jovem, a quem ele se referiu como sendo uma pessoa "honrada e doce".