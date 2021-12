Caetano Veloso e esposa testam positivo para Covid-19

O cantor Caetano Veloso, de 79 anos, e sua mulher, a empresária Paula Lavigne, de 52, testaram positivo para Covid-19. Vale ressaltar que Caetano já tomou as três doses da vacina contra a doença, duas do ciclo convencional mais a dose de reforço do imunizante. O músico está assintomático, e testou positivo logo após sua esposa ter sentido sintomas e confirmado a contaminação.

Na quarta-feira (22), os dois retornaram a Salvador, na Bahia, após uma série de viagens pelo país, e a empresária estava sentindo sintomas de cansaço e decidiu fazer o teste, confirmando a suspeita. Com o resultado positivo de Paula, toda a família passou por testagem, mas além dela, apenas o cantor foi contaminado.