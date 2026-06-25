Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Burro de 'Shrek' ganhará filme próprio em 2028

Estadão Conteúdo

Burro, um dos personagens favoritos de Shrek, vai ganhar um filme solo. Com estreia marcada para 30 de junho de 2028, o filme terá Eddie Murphy, mais uma vez, como voz original do icônico personagem. O ator interpreta o Burro desde que Shrek chegou aos cinemas em 2001.

No filme, Burro levará o público de volta ao reino de Tão Tão Distante para contar a história de sua origem: a de como um burro comum se tornou um burro falante.

Charlie Bean, conhecido por dirigir LEGO Batman: O Filme, comanda o prelúdio, que conta com Matt Flynn como codiretor. Rebecca Huntley atua como produtora.

No final do ano passado, Murphy já tinha dado pistas do novo projeto focado no personagem tagarela e carente em conversa com o The Hollywood Reporter.

"Eu sempre disse que faria Shrek para sempre", disse na ocasião. "O Burro é um personagem ótimo de interpretar. Eu adoro todo o elenco. Então, fiquei empolgado quando soube: Ei, vão fazer outro filme e querem fazer um do Burro também. Estou totalmente dentro", adiantou.

Um ano antes de o filme do Burro chegar aos cinemas, os fãs poderão assistir a Shrek 5, com estreia marcada para junho de 2027. Mike Myers, Murphy e Cameron Diaz retornarão em seus papéis icônicos como Shrek, Burro e Fiona, enquanto Zendaya, Marcello Hernandez e Skylar Gisondo se juntam ao elenco para darem voz aos filhos do protagonista, Felicia, Fergus e Farkle.

O Shrek original tornou-se um sucesso imediato, arrecadando quase US$ 500 milhões mundialmente e conquistando o primeiro Oscar de Melhor Filme de Animação da história. O filme foi seguido por três sequências: Shrek 2 (2004), Shrek Terceiro (2007) e Shrek para Sempre (2010) - e dois derivados focados no Gato de Botas, que, juntos, somaram mais de US$ 3 bilhões em bilheteria mundial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

Burro

Shrek
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

vida

Lucas Borbas anuncia noivado com Diulia Loregian cinco meses após morte de Isabel Veloso

Viúvo afirmou que a retomada da vida afetiva cumpre orientações conversadas com a ex-esposa

25.06.26 13h24

AMOR

Ex-BBBs Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio renovam votos de casamento na República Dominicana

Dez anos após a união inicial, paraense e o influenciador reúnem os filhos na faixa de areia de Playa Bávaro para renovar os votos de casamento

25.06.26 13h17

INSCRIÇÕES

Curadora Rosely Nakagawa ministra palestra gratuita sobre fotografia em Belém

Evento discute as transformações tecnológicas e a popularização da imagem digital; as vagas para a programação gratuita são limitadas

25.06.26 7h00

ATUAÇÃO

Alane Dias integra elenco de novo microdrama em formato vertical da Globo

Conteúdo produzido exclusivamente para consumo em dispositivos móveis faz parte de série de tramas dirigidas por Adriano Melo para a plataforma de streaming

24.06.26 10h39

MAIS LIDAS EM CULTURA

vida

Lucas Borbas anuncia noivado com Diulia Loregian cinco meses após morte de Isabel Veloso

Viúvo afirmou que a retomada da vida afetiva cumpre orientações conversadas com a ex-esposa

25.06.26 13h24

AMOR

Ex-BBBs Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio renovam votos de casamento na República Dominicana

Dez anos após a união inicial, paraense e o influenciador reúnem os filhos na faixa de areia de Playa Bávaro para renovar os votos de casamento

25.06.26 13h17

INSCRIÇÕES

Curadora Rosely Nakagawa ministra palestra gratuita sobre fotografia em Belém

Evento discute as transformações tecnológicas e a popularização da imagem digital; as vagas para a programação gratuita são limitadas

25.06.26 7h00

CULTURA

Festa Junina toma conta da AP nesta sexta (26)

Festança com atrações e ambientes específicos para adultos, adolescentes e crianças começará às 18h na sede campestre do clube social em Belém

25.06.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda