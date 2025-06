Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (09/06)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (09/06), às 15h25, o filme "Podre de Ricos", dirigido por Jon M. Chu e estrelado por Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Podre de Ricos" ?

Rachel Chu (Constance Wu) é uma professora de economia nos EUA e namora Nick Young (Henry Golding) há algum tempo. Quando Nick convida Rachel para ir no casamento do melhor amigo, em Singapura, ele esquece de avisar à namorada que, como herdeiro de uma fortuna, ele é um dos solteiros mais cobiçados do local, colocando Rachel na mira de outras candidatas e da mãe de Nick, que desaprova o namoro.

Veja o trailer do filme "Podre de Ricos"

Informações do filme "Podre de Ricos"

Título original : Crazy Rich Asians

: Crazy Rich Asians Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 2h00min

2h00min Nacionalidade: norte-americano

norte-americano Gênero: comédia, romance

comédia, romance Lançamento: 2018

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)